Lei de proibição de abate de animais aprovada, mas ainda não está valendo

Foi sancionada pelo Presidente da Republica no dia 21/10/2021 a Lei 14.228 de 2021, que estabelece a proibição do abate de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos similares.

Importante destacar que a eutanásia continua permitida, em casos de eutanásia de males, doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e a de outros animais, desde que devidamente atestada por laudo de responsável técnico e sendo necessário, exame laboratorial. A nova lei estabelece ainda, que os órgãos de proteção animal devem ter acesso irrestrito à toda documentação que justifique a eutanásia.

No caso de irregularidades com a eutanásia, os responsáveis às penalidades previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais).

Uma vitória para causa animal. Todavia, referida lei entrará em vigor apenas daqui a 120 dias.

Este período entre a publicação da lei e sua entrada em vigor, é o chamado “período de vacância”, e possui por finalidade a ampla divulgação de uma lei, para ser assimilada pela população e seja colocada em prática.

Chama atenção um prazo tão extenso para inicio da vigência da lei, considerando que no Brasil a maior parte da legislação entra em vigor no dia de sua publicação, bem como a regra geral do período de vacância é de 45 dias depois de oficialmente publicada a nova lei.

Considerando que a Lei 14.228 de 2021 proíbe expressamente o abate de cães e gatos em órgãos públicos, não há justificativa para um prazo de 120 dias para inicio da vigência da lei, pois será aplicada por um grupo reduzido da população, qual seja: servidores e colaboradores de órgãos públicos de controle de zoonoses, canis e similares.

Ainda assim, é uma vitória para causa animal, porém é essencial que os órgãos de proteção animal estejam com atenção redobrada nesses próximos 120 dias.

*Gabriela Grasel Bittencourt é advogada do Moreira de Souza Advogados, especialista em Direito Constitucional, Membro da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB-RJ