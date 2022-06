Desde agosto de 2010, quando foi promulgada a Lei de Alienação Parental, Lei 13.218/2010, o alienador, seja ele o pai, a mãe, os avós ou, ainda, aquele que detenha a guarda de um menor, não sairá mais impune da prática mais cruel e odiosa de interferência na psiquê de uma criança ou de um adolescente, no exercício diário e maldoso de desqualificação de seu pai ou de sua mãe.

Com o advento da tão necessária Lei, o alienador poderá ser punido legalmente ao sacrificar um menor, com suas atitudes impensadas, impulsivas e eivadas no aborrecimento que ficou com o outro genitor.

As diferenças, mágoas, ressentimentos e dores que um ou outro cônjuge deixou quando da falência da relação outrora havida entre eles, direcionada de forma tão injusta ao filho em comum, não passa mais impune! A Lei de alienação Parental veio para dar voz ao alienado e proteger a criança e o adolescente da fúria do alienador.

Sempre quando da falência de uma relação entre adultos, o filho é a maior vítima, pois a parte ferida faz questão de se vingar do outro através de seu ponto mais frágil, o filho em comum.

A Lei de Alienação Parental é o freio para os genitores ou guardiões que, movidos exclusivamente pelo ódio e frustrações mal resolvidas, canalizam seu ressentimento diretamente na criança ou no adolescente, num processo cruel, maquiavélico e totalmente desleal.

Aquele que desqualifica o outro para a criança ou o adolescente, que o impede de exercer normalmente seu poder familiar, sua convivência normal e sadia com o filho em comum, será punido através da Ação de Alienação Parental, que tem como objetivo declarar os atos indevidos praticados pelo alienador.

As sanções para o alienador vão desde advertência e multa pecuniária até a perda da guarda do menor, nos casos mais graves, sempre que houver a comprovação dos atos de alienação.

Um avanço extremamente necessário e importante para enjaular os leões, que cegados pela fúria sacrificam suas próprias crias sem qualquer piedade na busca insana de vingança.

Toda criança e adolescente tem o direito à uma criação sadia, amorosa e dedicada. Isso é um dever dos pais e guardiões, cabendo a eles, inclusive, fiscalizar se o outro está cumprindo a contento tal dever.

Ao menor indício de que um dos Pais ou guardiões está ferindo o direito desta criança ou adolescente, cabe ao Poder Judiciário intervir imediatamente, através das medidas legais cabíveis.

*Giovanna Andreotti, sócia do Andreotti e Junqueira Advogados Associados e especialista em Direito de Família e Sucessões