Lava Jato Rio prende empresário ligado à corretora de valores

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira, 10, o empresário João Paulo Julio Pinhos Lopes, ligado à corretora Advalor, segundo o portal G1. A investigação é da força-tarefa da Operação Lava Jato do Rio.

O empresário foi citado na delação premiada do ex-subsecretário estadual de Transportes do Rio Luiz Carlos Velloso. As declarações foram homologadas pelo ministro do Supremp Tribunal Federal Dias Toffoli.

A reportagem está tentando localizar a defesa do empresário. O espaço está abaerto para manifestação.