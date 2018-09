Lava Jato quer manter bloqueio de patrimônio de ex-diretor do Rio-16

O Ministério Público Federal pediu à Justiça que rejeite recurso do ex-diretor de Operações do Comitê Rio-2016, Leonardo Gryner, contra o bloqueio de seus imóveis e bens móveis. Ele é réu, sob acusação de corrupção e organização criminosa pela força-tarefa da Lava Jato na Operação Unfair Play, que apura crimes na votação no Rio como cidade olímpica em 2009.

As informações foram divulgadas pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria Regional da República na 2.ª Região – Processo TRF2 nº 2017.51.01.507533-1

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF-2), que tinha restringido o bloqueio (de até R$ 1 bilhão, originalmente, para o limite de 30% da receita de suas empresas), julgará em breve se encaminha ao Superior Tribunal de Justiça o recurso especial de Gryner contra a indisponibilidade de bens.

Em manifestação ao Tribunal, o Ministério Público Federal na 2.ª Região (RJ/ES) refutou o pedido de Gryner por avaliar que a defesa ‘busca rediscutir a matéria’, o que implicaria uma nova análise das provas, vedada em recursos especiais.

De acordo com a procuradora regional da República Silvana Batini, do Núcleo Criminal de Combate à Corrupção, braço do Ministério Público Federal, a Súmula 7 do STJ pacificou o entendimento de que essa via não admite a pretensão de simples reexame de prova.

Segundo a Procuradoria Regional da República na 2.ª Região o bloqueio de bens ‘visa a garantir a reparação de danos aos cofres públicos ao final do processo’.

Nos autos da Operação Unfair Play, o Ministério Público Federal considerou que Gryner ‘não se desvinculou de fatos sobre os quais há provas robustas de sua participação em uma organização criminosa com o ex-governador Sérgio Cabral, o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, e o empresário Arthur Soares’.

COM A PALAVRA, A DEFESA

A reportagem está tentando contato com a defesa de Leonardo Gryner. O espaço está aberto para manifestação.