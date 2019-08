Lava Jato prende Eike

O empresário Eike Batista foi preso na manhã desta quinta, 8, pela Polícia Federal em um desdobramento da Lava Jato no Rio denominada Segredo de Midas. A prisão, temporária, está relacionada à delação premiada de Eduardo Plass. O banqueiro foi alvo da ‘Hashtag’ em agosto de 2018 estaria ligado a esquema de corrupção envolvendo o ex-governador do Rio Sérgio Cabral e Eike, segundo a investigação.

Agentes cumprem ainda um mandado de prisão contra Luiz Arthur Andrade Corrêa, responsável financeiro pelo grupo de Eike, e quatro ordens de busca e apreensão no Rio. Parte das buscas são realizadas em endereços ligados a Olin e Thor, filhos do empresário. As ordens foram expedidas pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal do Rio.

Segundo a PF, a operação tem como objeto ‘a busca de provas relativas à manipulação do mercado de capitais e à lavagem de dinheiro’.

Em julho de 2018, Eike foi condenado por Bretas a 30 anos de prisão e ao pagamento de multa de R$ 53 milhões pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, acusado de pagar propina de US$ 16,5 milhões (cerca de R$ 60 milhões) ao ex-governador do Rio Sérgio Cabral, em troca de participação em grandes empreendimentos do Estado.

O empresário já havia sido preso em janeiro de 2017, na Operação Eficiência. Eike passou três meses em reclusão, até abril do mesmo ano, quando foi libertado por um habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.

COM A PALAVRA, A DEFESA DE EIKE

A reportagem busca contato com a defesa de Eike Batista. O espaço está aberto para manifestação.