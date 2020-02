Lava Jato na PGR diz sim para semiaberto a Geddel do bunker de R$ 51 milhões Ao STF, subprocuradora-geral Lindôra Araújo se manifesta favoravelmente ao pedido do ex-ministro condenado a 14 anos e 10 meses de reclusão para obter progressão de regime no cumprimento da pena em entendimento que acompanha súmulas da Corte