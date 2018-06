Lava Jato mira pedido de propina de Cabral dentro do Palácio Guanabara

A força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná abriu um novo inquérito contra o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB) para apurar corrupção passiva. A investigação, aberta em 18 de maio, tem como base a delação da Odebrecht e mira um pedido de propina dentro do Palácio do Governo fluminense.

O ex-dirigente da Odebrecht Benedicto Barbosa da Silva Junior afirmou, no termo 5 de sua delação, que, no primeiro semestre de 2009, o então governador lhe teria solicitado ‘o pagamento de propina no montante equivalente a 1 % sobre o valor do contrato de terraplanagem celebrado entre o Consórcio Terraplanagem Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro) – Odebrecht, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão – e a Petrobrás. Segundo o ex-executivo da empresa, a propina teria sido ‘autorizada’ pelo então diretor de Abastecimento da estatal Paulo Roberto Costa.

“Ainda, concluiu o colaborador que a solicitação não pode ser aceita pela Odebrecht pois já realizava pagamentos indevidos em virtude de outros contratos”, informa o procedimento que abriu o inquérito.

De acordo com o artigo 317, do Código Penal, é crime ‘solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem’. Ou seja, mesmo que o pagamento não tenha ocorrido, o crime existe se houve o pedido.

Sérgio Cabral já foi investigado pela Lava Jato no Paraná e condenado pelo juiz Sérgio Moro. Em junho do ano passado, o magistrado aplicou uma pena de 14 anos e dois meses de prisão para o ex-governador por corrupção e lavagem de dinheiro. O emedebista foi acusado por propina de pelo menos R$ 2,7 milhões da empreiteira Andrade Gutierrez, entre 2007 e 2011, referente as obras do Comperj.

O ex-governador é alvo ainda de dezenas de ações penais da Lava Jato, no Rio. O juiz federal Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal da capital fluminense, já o condenou em cinco processos. Se somadas, as penas de Sérgio Cabral, no Paraná e no Rio alcançam 100 anos.

A delação que colocou Sérgio Cabral no centro de uma nova investigação é corroborada por ‘dados de pagamento de campanha, informações do sistema Drousys (o programa de propinas da empreiteira) e controle de acesso ao edifício do escritório da Construtora Norberto Odebrecht no Rio de Janeiro’.

Em seu termo 5, Benedicto Júnior, o ‘BJ’, explicou que não aceitou o pedido de propina de Sérgio Cabral e lhe informou que a licitação havia sido ‘conquistada de maneira dura e sem qualquer acordo com desconto progressivo em relação ao preço da Petrobrás’.

“Portanto, não realizaríamos qualquer pagamento indevido”, afirmou. “Ratifiquei que a companhia tinha diversos projetos com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e já realizava pagamentos indevidos em razão de tais obras, razão por que na Terraplanagem da Comperj não haveria pagamentos.”

COM A PALAVRA, O ADVOGADO RODRIGO ROCA, QUE DEFENDE SÉRGIO CABRAL

“A assunto Comperj já foi esgotado e se encontra sob o crivo do TRF4. Sérgio Cabral nunca pediu ou recebeu valores ou benesses de prepostos da Odebrecht ou de qualquer outra empresa sob qualquer título, tampouco autorizou a qualquer pessoa fazê-lo em seu nome. Este é o motivo pelo qual confia que o Tribunal reformará a sentença que o condenou. Uma nova denúncia sobre tema já decidido e submetido a recurso, seria uma anomalia jurídica, antes de um ato de perversão de todo o sistema processual.”