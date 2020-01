Lava Jato prende ex-senador do Pará por caixa 2 de R$ 1,5 mi para Helder Barbalho Luiz Otávio Campos é investigado no âmbito da Operação Fora do Caixa, desencadeada na manhã desta quinta, 9, por supostamente ter intermediado pagamento para o atual governador do Estado Helder Barbalho, no âmbito de sua candidatura ao executivo do Estado nas eleições de 2014