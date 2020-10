Lava Jato investiga marqueteiros por caixa 2 de R$ 25 milhões em eleições no Ceará Operação Marquetagem faz 17 buscas em Fortaleza, São Paulo e Salvador contra empresas de propaganda e marketing na pista de provas de corroboração da delação premiada dos irmãos Wesley e Joesley Batista, da J&F; segundo a PF, as propinas teriam sido pagas por meio da simulação da prestação de serviços publicitários e do uso de notas fiscais frias e doações oficiais para campanhas em 2010 e 2014