Lava Jato denuncia Paulo Bauer R$ 11,8 mi em propinas da Hypermarcas

A força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo denunciou o ex-senador Paulo Bauer (PSDB) por supostas propinas de R$ 11,8 milhões da Hypermarcas, entre 2013 e 2015. Segundo a Procuradoria, seu assessor, Marcos Antonio Moser, teria sido operacionalizado os repasses, com o uso de contratos fraudulentos com empresas de pesquisas, informática e saneamento.

Documento DENÚNCIA PDF

Segundo o delator da Hypermarcas, o executivo Nelson Mello, Bauer era considerado ‘um parlamentar de destaque no PSDB, que concorria ao governo estadual e participava ativamente de assuntos relacionados à guerra fiscal entre os estados e a indústria farmacêutica, sendo o assunto tratado em suas anotações como “Projeto Criciúma”’.

“As evidências colhidas nos autos comprovam a correlação entre a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nº 115/2011, de autoria de Paulo Bauer,e a celebração de contratos fictícios visando a lastrear pagamentos indevidos realizados em favor do então parlamentar, concorrendo para tanto seu assessor parlamentar Marcos Moser”, diz o MPF.

Além das cópias dos citados contratos, Nelson Mello, segundo o MPF, ‘apresentou um documento contendo anotações, referentes aos anos de 2011 a 2015, contendo informações sobre a PEC nº 1158, um registro descrito como “(pré-candidatura)”, e anotações referindo nomes das empresas Ycatu Engenharia., Instituto Paraná de Pesquisa e Análise de Consumidore Prade & Prade Advogados’.

De acordo com o MPF, corroboram com a delação ‘depoimentos de testemunhas e resultados de quebras de sigilo bancário e telemático, além de relatório de auditoria forense realizada na sede da empresa Hypermarcas, que abrangeu e-mails e outros documentos, comprovando as contratações fraudulentas efetuadas’.

COM A PALAVRA, PAULO BAUER

A reportagem busca contato. O espaço está aberto para manifestação.