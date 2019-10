Lava Jato cita súmula do STF que libera ‘semiaberto harmonizado’ em pedido para Lula

Os procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato tratam como “direito” a progressão do regime prisional de Luiz Inácio Lula da Silva e ressaltam a necessidade de que seja observada a Súmula Vinculante 56, do Supremo Tribunal Federal (STF), para concessão da progressão do regime prisional, de fechado para o semiaberto, caso seja atestada as condições previstas em lei, cumprimento do prazo, bom comportamento carcerário e acerto dos valores devidos de multa e reparação de danos – no caso do ex-presidente a pena monetária é de R$ 4,9 milhões.

Os 15 procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba pediram na sexta-feira, 27, à juíza Carolina Moura Lebbos, substituta da 12.ª Vara Federal do Paraná que seja dado o direito a Lula ao regime semiaberto. O petista está preso, em regime fechado desde 7 de abril de 2018 pela sentença do processo do triplex do Guarujá. Ele cumpre pena de 8 anos e 10 meses imposta pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em uma cela especial na sede da Polícia Federal.

“Uma vez certificado o bom comportamento carcerário (requisito subjetivo) pelo Superintendente da Polícia Federal no Paraná e ouvida a defesa (requisito formal), requer o Ministério Público Federal seja deferida a Luiz Inácio Lula da Silva a progressão ao regime semiaberto, na forma dos arts. 91 e seguinte da LEP (Lei de Exedcção Penal)”, informa pedido da força-tarefa da Lava Jato. S

“Devendo ser observado pelo juízo o disposto na Súmula Vinculante nº 56”, escrevem os procuradores, que pedem ainda que a medida ser comunicada ao ministro Edson Fachin, relator do Habeas Corpus (HC) 164493, em que a defesa de Lula aponta suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, e pede nulidade do caso.

A Súmula Vinculante 56 do Supremo é de 2016 e estipula para demais casos do tipo que na falta de vagas ou condições para acolher o condenado no regime para o qual vai progredir, ele não pode permanecer no regime mais gravoso, no caso de Lula, o fechado, em prisão.

Diz a norma geral que na “falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

É esse regramento estipulado em 2016 pelo Supremo que permite que réus condenados antecipem a progressão de regime, diante da falta de unidades e condições para receber condenados de forma adequada. A súmula diz: “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”.

Compete aos magistrados a avaliação dos casos. “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.”

No regime semiaberto, a pena de prisão passa a ser atrelada a um trabalho e é cumprida em colônias agrícolas ou industriais. Na prática, pela ausência de instituições deste tipo ou equivalentes, Lula pode passar a cumprir a pena em domicílio se a juíza conceder a progressão, no chamado regime semiaberto “harmonizado” com tornozeleira eletrônica – a exemplo do que ocorreu com ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto.

Debate. A defesa de Vaccari usou a súmula do STF para pedir na Justiça do Paraná, onde está seu processo da execução da pena, para que ele progredisse para o regime “semiaberto harmonizado”.

A súmula nasceu de um pedido da Defensoria Pública de São Paulo, que buscou posicionamento uniforme para os milhares de pedidos de progressão de pena para presos comuns – que vivem amontoados em presídios de péssima condições Brasil afora – que tinham seus direitos de mudar o regime da pena negado pelo Estado, por falta de condições ou vaga.

Pelo lei brasileira, o sistema de cumprimento de pena é progressivo, isso é, as penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas em forma progressiva, em que o condenado muda do regime mais gravoso para o menos gravoso conforme sejam preenchidos os requisitos.

Por isso, o MPF destaca a necessidade de se analisar se a PF atesta bom comportamento de Lula na prisão (um dos quesitos), se ele está em dia com os valores devidos pela condenação e se há pedido formal da defesa.

O promotor de Justiça Rogério Sanches Cunha, do Ministério Público Estadual em São Paulo, afirma que os “estabelecimentos para o cumprimento da pena em regime fechado não são dotados de instalações adequadas para que a pena atinja plenamente sua finalidade”. “E, quando existem estabelecimentos destinados ao cumprimento da pena nos regimes semiaberto e aberto, não há vagas suficientes para comportar o número de condenados que progridem de regime.”

Segundo ele, foi por isso que em agosto de 2016 o STF editou a súmula vinculante 56, que anuncia que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

A intenção é garantir maior efetividade ao sistema progressivo de pena.

O tema gera debate. Em 2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que a mudança do regime fechado direto para o regime aberto, por falta de vagas ou condições para cumprimento do semiaberto, não é a primeira opção. O ministro Reynaldo Soares da Fonseca apontou a impossibilidade da prisão domiciliar como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados pelo ministro Gilmar Mendes no RE 641.320.

“A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE 641.320/RS”, estipulou o STJ.

As providências estabelecidas, são: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”.

Em outro caso julgado no STF, o ministro Luís Roberto Barroso indeferiu um pedido de aplicação da Súmula Vinculante 56, em que um condenado a pena em regime semiaberto, em Florianópolis (SC), fosse transferido para o regime aberto ou para o domiciliar, por falta de vaga. O ministro entendeu que como não ficou comprovado nos autos que o local onde estava o condenado era incompatível com o regime semiaberto, seria inviável a progressão antecipada.

Para o ministro Barroso, a melhor solução, entre as propostas para viabilizar aplicação da Súmula Vinculante 56, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, conforme preceitua o artigo 59 do Código Penal.

“Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise”, diz o ministro.

Juíza. A juíza federal Carolina Moura Lebbos é quem vai decidir qual será a forma de progressão de regime de Lula.

O ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, preso na Operação Lava Jato desde abril de 2015, ganhou o benefício do regime semiaberto ‘harmonizado’ com tornozeleira eletrônica. Na prática, ele vai morar na casa de um tio na capital paranaense. A decisão foi tomada pela juíza Ana Carolina Bartolamei Ramos, da 1.ª Vara de Execuções Penais de Curitiba.

Vaccari vai para a casa de um tio dele em Curitiba, informou a defesa. Ele já deixou a prisão da Lava Jato, às 16h15 desta sexta, 6.

Indultado há duas semanas na ação em que pegou 24 anos de reclusão, Vaccari ainda está preso por causa de outra condenação, de 6 anos e oito meses, também no âmbito da operação.

As regras foram impostas a Vaccari pela juíza Ana Carolina Bartolamei Ramos, da 1.ª Vara de Execuções Penais de Curitiba.

Ao autorizar o semiaberto ‘harmonizado’ ao ex-tesoureiro – monitorado e em regime domiciliar -, a magistrada acolheu pedido da defesa no âmbito de ação penal em que ele pegou 6 anos e oito meses de pena – dos quais já cumpriu 2 anos, três meses e 16 dias no regime fechado.

Vaccari estava preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, nos arredores de Curitiba, desde abril de 2015. Em agosto último, a Justiça Federal no Paraná concedeu a ele indulto em ação na qual havia sido condenado a 24 anos de prisão.