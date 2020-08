Lava Jato 72: leia a decisão de Gabriela Hardt

A pedido da força-tarefa da Operação Lava Jato, a juíza Gabriela Hardt, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, determinou a prisão preventiva dos irmãos Germán e José Efromovich, sócios da Avianca, por suposto pagamento de R$40 milhões em propinas ao ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, entre 2009 e 2013.

Documento A DECISÃO DA JUÍZA PDF

Documento LEIA A REPRESENTAÇÃO DOS PROCURADORES PDF

Além de ativistas da Avianca Honding, que não é alvo da operação, os irmãos são donos do estaleiro Eisa – Estaleiro Ilha S.A, contratado pela estatal no âmbito do Programa de Modernização e Expansão da Frota da Transpetro (Promef).

Os empresários estão cumprindo pena em casa, em razão da pandemia de covid-19, e tiveram bens e valores bloqueados na ordem de R$651 milhões.