Laurita Vaz aponta ‘atrevimento’ do chefe da Polícia de Alagoas em interferência no inquérito que mira governador por ‘rachadinha’

A ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, chamou de ‘atrevimento’ e ‘inadimissível’ a suposta atitude do delegado geral da Polícia Civil de Alagoas, Gustavo Xavier do Nascimento, de ‘interferir’ na investigação que mira o governador afastado Paulo Dantas (MDB). A indicação se deu após a Polícia Federal enviar à ministra o relato de uma delegada da corporação sobre uma ligação, por ela recebida, de Nascimento. Nas palavras da ministra, o delegado da Polícia Civil teria ‘forçado uma nova oitiva’ de um dos operadores do esquema de ‘rachadinha’ sob investigação no STJ – o homem que ‘confessou’ participação na suposta organização criminosa após ser flagrado, quando deixava uma agência da Caixa Econômica Federal, com R$ 32 mil e diversos cartões de supostos ‘fantasmas’ da Assembleia Legislativa do Estado.

“O Delegado Geral da Polícia Civil, não satisfeito com o insucesso de tentar que José Everton dos Santos Gomes fosse reinquirido pela Autoridade Policial Federal, resolveu, ele próprio, fazer a inquirição, ocasião em que o depoente estranhamente desdisse suas declarações anteriores, em notório descompasso, repita-se, com todo o acervo potencialmente probatório da investigação. Esse episódio merecerá oportuna apuração, mas deixa claro o potencial poder de ingerência do Governador sobre as autoridades locais, o que parece justificar o sentimento impunidade manifestado por participantes da organização criminosa”, registrou a ministra no despacho em que mandou abrir a segunda etapa da Operação Edema.

A magistrada destacou o episódio ao argumentar sobre a competência do Superior Tribunal de Justiça sobre o caso. A investigação antes tramitava em primeira instância, mirando grupo responsável ‘pela movimentação e ocultação de vultosos valores, obtidos por meio de saques periódicos, em espécie’, em Agências da Caixa em Maceió. Depois de a Polícia realizar uma primeira fase ostensiva das apurações e suspeitar do envolvimento de Paulo Dantas no esquema, o caso foi remetido à corte superior, em junho.

A movimentação do delegado-geral da Polícia Civil de Alagoas foi relatada ao STJ em um aditamento feito pela PF à representação que pediu buscas contra os investigados da Edema. De acordo com a corporação, Nascimento ligou para a Delegada Regional Executiva da PF em Alagoas, sobre um ‘assunto urgente’.

Ainda de acordo com o relato, o delegado da Polícia Civil disse que um ‘advogado’ estava acompanhado de pessoa que queria prestar ‘depoimento complementar’ – no caso suposto operador José Everton. Assim, Nascimento teria pedido que a PF fosse até sua sala para proceder a nova oitiva. No entanto, a possibilidade foi negada pela delegada da Polícia Federal em Alagoas, que ‘esclareceu que não seria esse o procedimento’.

A ligação ocorreu no dia 19 de agosto, segundo a PF. Treze dias antes, José Everton foi conduzido por policiais militares à Polícia Federal em Alagoas após ser flagrado com R$ 32 mil e uma série de cartões que seriam de ‘fantasmas’ da Assembleia Legislativa alagoana. Na ocasião, o conduzido disse que os funcionários tinham conhecimento da suposta ‘rachadinha’ e receberiam, por mês, R$ 300 para ‘emprestarem seus nomes’. Alegou ainda que, em cada conta bancária, eram depositados R$ 17 mil por mês, e que ele sacava R$ 2 mil por dia, usando cada um dos 16 cartões de débito que estavam em sua bolsa.

Ainda de acordo com José Everton, os valores sacados seriam entregues a duas pessoas, João Ferreira Júnior e Alexsandro Rodrigues, que trabalhavam na Prefeitura de Major Izidoro e teriam sido assessores de Dantas à época em que este era deputado estadual.

Segundo a PF, dois dias depois da abordagem, no dia 5 de agosto, José Everton ainda compareceu espontaneamente à sede da corporação em Maceió, relatando que familiares teriam sofrido ameaças em razão de ele não ter repassado o dinheiro sacado. Segundo o depoimento, a mulher e o irmão do operador teriam recebido ligações que diziam que se José Everton não ‘aparecesse com os cartões de débitos e os R$ 32 mil’, seria morto.

Já no dia 22 de agosto, a PF diz ter recebido um oficio da delegacia geral da Polícia Civil de Alagoas, encaminhando um novo termo de declarações de José Everton, com uma versão diferente daquela apresentada no dia em que foi conduzido à Polícia Federal. A PF diz que o próprio Nascimento presidiu a oitiva, o que fez a corporação ‘questionar o motivo do tratamento especial.

“Esse fato demonstrou, na visão deste subscritor, evidente movimentação de bastidores com ares de legalidade, visando dissimular possível intenção de interferir em eventuais investigações em desfavor de Paulo Suruagy do Amaral Dantas, atual Governador do Estado de Alagoas”, registrou a PF no aditamento feito ao STJ.