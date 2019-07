Lamborghini de R$ 2,2 mi de Eike fica sem lance, mas Justiça arrecada R$ 90,5 mil com jet ski e jet boat Máquina de luxo que ficava na sala do empresário detido por propinas ao governo de Sérgio Cabral não teve lances, mas será oferecida novamente no próximo leilão, agora por R$ 1,7 milhão