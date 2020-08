Lago Sul, Brasília: na casa de Alexandre Baldy, PF pega R$ 90 mil em dinheiro; veja

Durante as buscas da Operação Dardanários, desencadeada na manhã desta quinta, 6, a Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 90 mil em espécie em um endereço ligado ao ex-deputado, ex-ministro e atual secretario de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy. Os valores foram encontrados em dois cofres em uma casa situada no lago Sul, em Brasília. O político ainda foi preso temporariamente no âmbito da investigação que mira suposto conluio entre agentes públicos e empresários para direcionamento de contratações na área da Saúde.

Ao todo os agentes realizam 11 buscas em Petrópolis (RJ), São Paulo (SP), São José do Rio Preto (SP), Goiânia (GO) e Brasília (DF). Além disso, buscam cumprir seis mandados de prisão, sendo que até o momento três foram executados.

Segundo o Ministério Público Federal do Rio, a ofensiva é um desdobramento das operações Fatura Exposta, Calicute e SOS, que apuram desvios de recursos do Rio repassados para Organização Social Pró-Saúde, que administrou diversos hospitais no Estado e em outros locais do país. Alguns dos investigados na Dardanários teriam sido beneficiados com os desvios do dinheiro público repassado à OS, diz a Procuradoria.

O MPF informou que a partir da colaboração premiada de ex-diretores da Organização Social Pró-Saúde, ‘foi elucidado o pagamento de vantagens indevidas para agentes que pudessem interceder em favor da OS em relação aos pagamentos do contrato de gestão do Hospital de Urgência da Região Sudoeste (HURSO), em Goiânia, que foi administrado pela Pró-Saúde entre 2010 e 2017’.

Segundo os investigadores, foi identificado um esquema de direcionamento de contratos da Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) e da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), através da Fundação de Apoio FIOTEC.

Durante o período indicado pelo MPF, de 2010 a 2017, Baldy foi secretário de Indústria e Comércio de Goiás (2011 a 2013) e depois foi eleito deputado federal em 2014, tendo se licenciado do cargo em novembro de 2017 para assumir o Ministério das Cidades durante o governo Temer.

Veja os vídeos da PF na casa de Baldy em Brasília