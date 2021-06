La dolce conexão Brasil-Itália: a importância do incremento nas relações bilaterais

Brasil e Itália mantêm saudáveis e produtivas relações comerciais, culturais e políticas. Vários elementos unem ambos os países em uma sinergia pouco vista ao redor do globo. Conhecida como um dos berços e uma das maiores referências da civilização ocidental, a história do território em formato de bota influenciou fortemente a vida dos brasileiros.

O latim, que serviu de base para o português, e o direito civil, que tanto influenciou o nosso ordenamento jurídico, são grandes heranças dos romanos. A música, a arte, a literatura, a gastronomia e o cinema italiano sempre fizeram sucesso entre nós. Quem não conhece a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci? Pizza e macarrão são quase tão comuns quanto arroz e feijão. E, mesmo sendo inacessíveis para a maioria da população, as marcas de luxo são conhecidas de todos e ditam a moda não só por aqui. Também são objeto de desejo desde os carros populares até o vermelho das máquinas de corrida.

Por outro lado, a pátria amada mãe gentil também serviu de novo lar para inúmeros imigrantes que procuravam novas oportunidades nas plantações de café entre São Paulo e Minas Gerais e de uva nos Estados do Sul. Há, ainda, aqueles que simplesmente se apaixonaram pelo clima e pelas belezas naturais do Nordeste e decidiram ficar. Como símbolo desse acolhimento, podemos citar desde a criação de times de futebol até a produção de famosas telenovelas.

O destino das duas nações se cruzou, inclusive, na Segunda Guerra Mundial. O cenário de batalha para onde foram enviados os nossos pracinhas foi o norte da Itália. Apesar da posição antagônica de cada país, o triste episódio serviu igualmente para unir os dois povos. A resistência italiana demonstrou grande gratidão pelo esforço brasileiro em combate e profunda solidariedade com os nossos soldados.

A Itália como hoje a conhecemos, contudo, é recente. A República italiana, instituída pelo voto popular em 1946, é mais jovem do que a brasileira, proclamada por um golpe militar em 1889. Celebrada no dia 2 de junho, a mudança de Governo por lá é mais cheia de significados do que aqui. Afinal, marcava o fim de dois grandes períodos traumáticos, o do fascismo e dos horrores da guerra.

Ao longo dos anos, as duas Repúblicas fortaleceram reciprocamente laços de afinidade. Em 2007, firmaram a Parceria Estratégica[1] e, em 2010, adotaram um Plano de Ação[2], contendo 16 áreas-chave para cooperação. No item “6”, em que tratam da “cooperação econômica, comercial, industrial e financeira”, ficou claro que o “objetivo é facilitar o aprimoramento do ambiente econômico em prol dos consumidores e das empresas de ambos os países”.

Nesse intervalo, precisamente em 2009, houve o lançamento do Fórum Permanente de Negócios Brasil-Itália. Coordenado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), uma das ações do fórum era promover a “aproximação entre representantes dos setores produtivos, incentivo à internacionalização, realização de missões e encontros bilaterais[3]”. Mais uma importante iniciativa.

Mesmo com tanto em comum e muito planejamento, onde é que a iniciativa privada – empresas e prestadores de serviço – pode incrementar o fluxo de relações com a Itália? É evidente que deve agir por conta própria independentemente das contribuições estatais. A par da necessária vontade política para implementar as mudanças, a interação desses atores de ambos os países proporcionará um cenário mais propício a essas trocas e ao intercâmbio de lá pra cá e vice-versa.

É bem verdade que, recentemente, a pandemia nos tirou um pouco a capacidade de realização. Embora as atividades do Congresso Nacional tenham sido afetadas em alguma medida, deve-se se destacar que o Grupo Parlamentar Brasil-Itália foi reinstalado em 2019[4]. Esse fato traz grande expectativa de atuação por parte dos parlamentares. É mais um passo importante no fortalecimento dessa relação.

Há, inclusive, a intenção de se “organizar um simpósio na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) para discutir a agenda bilateral, identificar áreas de interesse e fortalecer a diplomacia parlamentar por meio de uma maior integração entre os parlamentares brasileiros e italianos[5]”.

No que se refere à questão comercial, é salutar a existência de inúmeras Câmaras de Comércio ítalo-brasileiras espalhadas pelo país. Entretanto, parece-nos que falta uma centralidade política que possibilite a maximização do diálogo. Na Europa, onde normalmente há apenas uma interface entre empresários e membros dos Poderes Executivo e Legislativo, a agenda institucional costuma ser construída com mais facilidade.[6]

Afinal, qual é a ordem do dia dos empresários em relação aos reflexos da pandemia? Existe um ponto comum entre os empresários brasileiros e italianos no que diz respeito à burocracia de ambos os países? Há como identificar boas práticas mínimas comerciais a serem observadas? Enquanto o acordo entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia (UE) não avança, a despeito das negociações que já duram mais de 20 (vinte) anos, é importante fomentar – de algum modo – as relações bilaterais.

Em 2020, o Governo de Minas Gerais produziu um documento interessante sobre o impacto econômico da pandemia nas trocas comerciais entre o Estado e a Itália[7]. A narrativa, por óbvio, é focada na realidade local, mas poderia servir se inspiração para um estudo mais abrangente, de modo que servisse de base para uma troca mais ampla a nível nacional.

Ao que tudo indica, portanto, não faltam propostas e sugestões que visam o incremento das relações comerciais no plano privado e políticas internacionais entre as Repúblicas brasileira e italiana. O que ainda precisa acontecer para que isso seja efetivamente possível é o encontro de vontades. O sistema jurídico-normativo dos dois países precisa criar esse ambiente de negócios mais propício. Tchau passado só de promessas e ciao ao futuro que todos desejamos alcançar.

*Bruno Andrada Peña, advogado especialista em contratos e consultor em Relações Institucionais e Governamentais do escritório Caputo Bastos e Fruet Advogados. Mestrando em Direito pela Università degli Studi di Roma Tor Vergata

*Ana Carolina A. Caputo Bastos, sócia do escritório Caputo Bastos e Fruet Advogados e mestranda em Direito pela Università degli Studi di Roma Tor Vergata

