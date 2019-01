Kataguiri pode concorrer à presidência da Câmara, avaliam advogados

O deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), 22, ingressou com uma ação no Supremo buscando garantir seu nome na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, que será realizada no dia 1.º. Por ter menos de 35 anos – idade mínima estipulada para o presidente da República -, alguns adversários de Kataguiri acreditam que ele não teria condições de concorrer. O presidente da Câmara é o segundo na linha sucessória do presidente da República, depois apenas do vice-presidente. Por outro lado, deputados federais podem ser eleitos a partir dos 21 anos.

Daniel Falcão, especialista em direito eleitoral e constitucional, observa que a Constituição dispõe sobre idades mínimas para cargos eletivos como condições de elegibilidade, e não de exercício do mandato.

“Para ser candidato à Presidência da República, deve-se ter 35 anos no dia da posse. Para ser candidato a deputado federal, deve-se ter 21 anos no dia da posse. Tanto a Constituição quanto o Regimento Interno da Câmara dos Deputados são silentes quanto à idade mínima para o exercício da presidência da Casa do Povo”, afirma Falcão, professor do IDP.

Ele sugere. “Devemos rememorar que, ao contrário dessa questão da idade mínima, a Constituição, no que diz respeito à nacionalidade, deixou claro que todos aqueles que fazem parte da linha sucessória presidencial, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministros do STF, devem cumprir o mesmo requisito destinado ao presidente da República: ser brasileiro nato.”

O advogado Tony Chalita também não vê obstáculos para o objetivo de Kataguiri.

“Nem a Constituição nem os normativos infraconstitucionais estabelecem idade mínima para presidir a Câmara dos Deputados. Uma interpretação extensiva do parágrafo 3.º do artigo 12 da Constituição pode formar conclusões equivocadas. Isso porque, previu o Constituinte para o exercício de comando federal (Executivo e Legislativo) e também ministros do Supremo a obrigatoriedade de seu exercício por brasileiros natos”, explica Chalita, , sócio coordenador do departamento de Direito Eleitoral e Político do Braga Nascimento e Zilio Advogados.

Chalita afirma que ‘o sistema constitucional não admite restrição de direitos sem que haja expressa previsão legal’.

“Quanto ao argumento de que a linha sucessória do cargo de presidente da República seria um fundamento válido, o STF afastou tal conclusão no julgamento da ADPF 402”, segue o advogado. “Isso porque a interdição que teria o presidente da Câmara (com menos de 35 anos de idade) de exercer o cargo de presidente da República não o impede de desempenhar a chefia do órgão originário para o qual foi eleito por seus pares.”

“Mantém-se assim o impedimento apenas de vir a exercer transitoriamente a Presidência da República, esta sim, com expressa exigência dos 35 anos como condição de elegibilidade”, conclui Tony Chalita.