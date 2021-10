Kassio vê ‘excesso de prazo’ e revoga afastamento de Domingos Brazão do Tribunal de Contas do Rio

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, decidiu revogar a ordem de afastamento de Domingos Inácio Brazão do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Brazão responde a ação penal que tramita perante ao Superior Tribunal de Justiça por pertinência a organização criminosa e corrupção passiva. Além disso, é acusado por supostas obstruções nas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes.

A decisão que autoriza o conselheiro a retomar suas atividades no TCE-RJ foi dada na segunda-feira, 25. O ministro Kassio Nunes Marques viu ‘excesso de prazo’ na medida cautelar. “Passados quatro anos e seis meses da imposição das medidas cautelares diversas da prisão ora impugnadas, ainda não há a formação da culpa do ora paciente, que sequer foi sentenciado, configurando um flagrante excesso de prazo das medidas em referência”, ponderou o ministro no despacho.

Brazão foi alvo da Operação Quinto do Ouro, deflagrada em 29 de março de 2017. Na ocasião, ele e quatro outros conselheiros da corte de contas foram presos sob suspeita de corrupção. O afastamento cautelar do TCE-RJ foi determinado dias depois, em 7 de abril de 2017, em substituição à prisão.

O Ministério Público Federal foi contra a revogação do afastamento de Brazão. Em parecer enviado à corte, a Procuradoria sustentou que a proibição de que o réu exercesse o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio era medida ‘necessária e adequada para evitar a continuidade de infrações penais’, implicando ‘efetividade da proteção legal conferida aos interesses da coletividade’.

COM A PALAVRA, A DEFESA DE BRAZÃO

Para os advogados Pierpaolo Cruz Bottini e Marcio Palma “a decisão encerra uma cautelar de quatro anos de afastamento do cargo, uma duração fora de qualquer razoabilidade”.