Kassio nega pedido do PDT para suspender consignado do Auxílio Brasil

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta quarta-feira, 26, suspender o empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Documento Leia toda a decisão PDF

A decisão foi tomada em uma ação movida pelo PDT contra a lei aprovada em agosto que ampliou a margem de crédito para beneficiários de programas sociais. O assunto ainda deve ser analisado no plenário do STF.

O ministro pregou a “autocontenção” do Judiciário e disse que não vê necessidade de suspender os empréstimos antes do julgamento definitivo do caso pelo tribunal.

“A intervenção judicial mostra-se legítima ante a paralisia dos poderes políticos ou a violação generalizada de direitos fundamentais. A potencialização de argumentos idealizados atinentes ao superendividamento e à fraude generalizada, ainda que faça algum sentido prático, releva a não concordância do autor com a política pública e não a inconstitucionalidade patente desta”, escreveu.

O PDT afirma que a nova política de crédito consignado pode levar, no longo prazo, ao superendividamento da população de baixa renda. O partido também chamou atenção para o risco do aumento dos empréstimos não autorizados entre pessoas menos escolarizadas e em situação de vulnerabilidade. Outro argumento é que o Auxílio Brasil é temporário, o que na avaliação da legenda aumenta o risco de crédito associado ao benefício – o desconto é automático nas parcelas.

Como antecipou o Estadão, grandes bancos resolveram ficar de fora da oferta do consignado. A modalidade é vista por analistas como eleitoreira e com grande potencial de ampliação do endividamento das famílias. O governo editou a medida em março, mas o presidente Jair Bolsonaro (PL) esperou até prazo final para sancioná-la, fazendo com que o crédito seja disparado no auge da campanha.

Nunes Marques defendeu que o objetivo do Congresso foi oferecer uma opção de crédito “barata” para que famílias que enfrentavam dificuldades no pós-pandemia pudessem “quitar dívidas mais caras”.

“Esses beneficiários, não possuindo a opção de contratos de crédito com taxas de juros menos elevadas, terminam obtendo financiamentos mais caros e, portanto, com maior sacrifício do orçamento familiar”, diz um trecho da decisão.

O ministro disse que as famílias de baixa renda têm vantagens com a contratação do crédito: “Obtêm liquidez imediata para sanar dívidas, gastar em despesas inadiáveis ou investir em algum plano sempre-adiado”, escreveu.

Nunes Marques também criticou o que chamou de “objetificação” dos beneficiários de programas sociais.

“Cumpre frisar que a alegada posição de vulnerabilidade do público-alvo não retira sua capacidade de iniciativa e de planejamento próprio. Não cabe objetificar os beneficiários da nova margem de renda consignável: o valor existencial de sua dignidade lhes confere liberdade e responsabilidade pelas próprias escolhas”, diz o ministro.