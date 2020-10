Kassio Marques começa sabatina com citações bíblicas e diz estar diante de um ‘chamado’

O desembargador Kassio Nunes Marques, indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF), iniciou sua sabatina no Senado citando frases bíblicas e dizendo estar diante de um “verdadeiro chamado” para ocupar uma cadeira na mais alta corte judicial do País.

A sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado começou com uma fala inicial do indicado. Na sequência, ele será questionado por senadores. Entre os temas preparados por parlamentares, estão posicionamentos jurídicos, histórico e as inconsistências verificadas no currículo do escolhido.

Apesar das polêmicas, Marques afirmou que cabe “tão somente ao Senado” verificar se ele está apto a assumir o STF. A Constituição Federal exige notável saber jurídico e reputação ilibada como requisitos para a nomeação.

Emocionado, Kassio Marques agradeceu à família no Piauí, procurou destacar seu envolvimento com a religião e enfatizou que formou fé em Deus durante a vida. Apresentando seu histórico, fez questão de dizer que teve um carrinho de cachorro quente e uma infância simples.

Entre as citações bíblicas citadas pelo desembargador, estão declarações do profeta Isaías – “eis o Deus, meu salvador, eu confio e nada temo” – e do evangelho de Lucas: “a quem muito foi dado, muito lhe será pedido”.