Justiça vê dúvidas sobre ‘integridade mental’ de procurador da Fazenda que esfaqueou juíza

A juíza Andréia Moruzzi, da 1.ª Vara Federal Criminal de São Paulo, apontou dúvidas sobre a ‘integridade mental’ do procurador da Fazenda Matheus Carneiro Assunção, 35 anos, preso nesta quinta, 3, após tentar matar a golpes de faca a juíza federal Louise Filgueiras, na sede do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, na Avenida Paulista. Andréia converteu a prisão em flagrante do procurador – autuado na Polícia Federal por tentativa de homicídio – em prisão preventiva e determinou a instauração de um incidente de insanidade mental do agressor.

Depois do ataque à juíza, o procurador tentou se matar. A juíza da 1.ª Vara Federal, que o ouviu em audiência de custódia nesta sexta, 4, considerou que a tentativa de suicídio e as manifestações, tanto da defesa quanto da Polícia Federal, apresentam ‘elementos que trazem dúvida acerca da integridade mental’ de Assunção.

“Mostra-se necessária, portanto, o deferimento do pedido no sentido da instauração de incidente de insanidade mental para verificar o grau de discernimento na data dos fatos”, determinou a magistrada.

A juíza também determinou que, diante do ‘risco significativo’ de que Assunção cometa suicídio, o procurador deve ser removido para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico “Dr. Arnaldo Amado Ferreira”, em Taubaté.

Assunção atacou a juíza federal Louise Filgueira com uma faca, golpeando-a no pescoço. A magistrada sofreu ferimentos leves. O procurador também jogou uma jarra de vidro contra a magistrada. Ele foi imobilizado por servidores do TRF-3. A Polícia Federal foi acionada e prendeu Assunção em flagrante. A juíza Louise substituía o desembargador federal Paulo Fontes, ocupando o gabinete do 21.º andar do TRF-3.

Depois de contido, o procurador afirmou que ‘queria fazer protesto’. Na Polícia Federal ele ficou em silêncio.

Na audiência de custódia nesta sexta, 4, a defesa de Assunção apresentou pedido de habeas corpus e oitiva com o psiquiatra que atendia o procurador — ambos foram negados.