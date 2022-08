STJ troca direção do PROS e trava apoio a Lula

O ministro Antonio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça, reviu na noite desta quarta-feira, 3, uma liminar dada pelo vice-presidente da corte, Jorge Mussi, durante o plantão judiciário e devolveu o comando do PROS ao advogado Marcos Holanda. A troca pode minar o apoio da legenda à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que havia sido anunciada após reunião com o então presidente do partido Eurípedes Júnior – que foi substituído, por hora, por Holanda.

Como mostrou o Estadão, a aliança só pode ser costurada após Eurípedes Júnior reassumir a legenda, em razão da liminar dada por Mussi no domingo, 31. Antes disso, o partido estava nas mãos de Hollanda, que lançou como presidenciável o influenciador Pablo Marçal. As decisões se dão em meio a uma disputa judicial que se arrasta desde 2021 pelo comando do partido, que envolve trocas de acusações, inclusive sobre o uso de verbas públicas destinadas a bancar a legenda.

Ainda cabem recursos da decisão dada por Ferreira, o que pode gerar reviravoltas até o dia 5, prazo limite para que os partidos registrem suas coligações.

(em atualização)