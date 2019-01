Justiça do Trabalho determina bloqueio de mais R$ 800 mi da Vale Congelamento tem o objetivo de assegurar as indenizações necessárias a todos os atingidos, empregados diretos ou terceirizados, pelo rompimento da Barragem I da Mina Córrego do Feijão; montante total do bloqueio de bens já chega a R$ 11,8 bilhões