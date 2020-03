Justiça sequestra 39 imóveis do tráfico em São Paulo e Mato Grosso do Sul Ordem é executada nesta sexta, 13, pela Polícia Federal; Operação Spollium foi aberta para desarticular grupo que lavava dinheiro do tráfico internacional de drogas praticado na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai; casas sequestradas são avaliadas em R$ 4 milhões