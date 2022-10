Justiça põe Thiago Brennand no banco dos réus por cinco estupros e decreta nova preventiva de empresário

O juiz Jorge Panserini, da 1ª Vara de Porto Feliz, decidiu nesta sexta-feira, 14, colocar o empresário Thiago Brennand, 42, no banco dos réus mais uma vez, agora por uma série de crimes praticados contra uma vítima forçada a fazer tatuagem com suas iniciais. O magistrado ainda impôs uma nova prisão preventiva ao empresário, ‘como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal’. Segundo o juiz, restou demonstrada a ‘periculosidade e o risco à ordem social’.

O magistrado abriu a ação penal contra Brennand acolhendo denúncia apresentada pela Promotoria de Justiça de Porto Feliz também nesta sexta-feira, 14. O Ministério Público imputou ao empresário crimes de estupro, cometido cinco vezes, cárcere privado, tortura e lesão corporal. Além disso, acusou Thiago Brennand de coação no curso do processo, constrangimento ilegal, por três vezes, ameaça, por quatro vezes, registro não autorizado da intimidade sexual e divulgação de cena de estupro ou sexo, cometido oito vezes.

O despacho assinado no final da tarde desta sexta-feira, 14, o juiz Jorge Panserini também colocou no banco dos réus o tatuador que foi responsável por gravar iniciais do empresários na vítima, à força. Ele é acusado pelos crimes de tortura e lesão corporal gravíssima.

A avaliação de Panserini foi a de que ‘há provas suficientes da existência dos crimes e indícios bastantes de autoria’ para colocar os acusados no banco dos réus. Segundo o magistrado, a vítima dos crimes narrou a prática de crimes graves, o que foi corroborado pelo depoimento de testemunhas e por documentos juntados aos autos, como fotos e apreensões.

Brennand também é réu pelas agressões feitas à modelo Helena Gomes em uma academia em São Paulo – caso registrado em vídeo que viralizou nas redes sociais. Ele responde por supostos crimes de lesão corporal e corrupção de menores. No bojo de tal processo, Brennand teve uma primeira preventiva decretada contra si, após descumprir ordem judicial para que entregasse seu passaporte à Justiça.