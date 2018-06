Justiça põe no banco dos réus médico general dos porões do Rio Decisão da 8.ª Vara Criminal Federal recebe denúncia contra oficial reformado do Exército Ricardo Agnese Fayad por crime de lesão corporal grave 'em razão das torturas praticadas contra dissidente político'; Ministério Público Federal já ingressou com 34 ações penais contra agentes do regime militar (1964/1985)