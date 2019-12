Justiça põe ex-assessor do governo Alckmin no banco dos réus por ‘entregas’ de R$ 4 mi da Odebrecht Juíza Luíza Barros Rozas Verotti, da 13.ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, recebe ação civil pública do Ministério Público que aponta repasses de propinas da empreiteira a Sebastião Eduardo Alves de Castro, que também teve R$ 42 milhões bloqueados