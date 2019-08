Justiça ordena que barraca de praia de Fortaleza indenize cliente expulsa por convidar ambulante à mesa

View this post on Instagram

A lua brilha diferente para quem ama o mar, fogueira e música. Dia 17 de agosto tem Luau Guarderia Chandon a partir das 15h , com todo astral , energia positiva e bem pé na areia.É só chegar e aproveitar o brilho desta lua incrivel ! Vem!! || The moon shines differently for those who love the sea, bonfire and music. August 17th Will happen Luau Guarderia Chandon party at 3pm, with all the astral and positive energy. Get your feet in the sand. Just get and enjoy the brightness of this amazing moon! Come on!! ???? ???????? ⠀ #LuauGuarderiaBrasil #GuarderiaBrasil #Praiadofuturo