Justiça no Amapá manda a júri popular Manoelzinho e ‘Brabo’ pelo assassinato de dois policiais franceses na Guiana Manoelzinho e 'Brabo', que já estão presos em Macapá em regime preventivo desde a época do crime, julho de 2012, também são acusados de 22 tentativas de homicídio de integrantes das Forças Armadas e da Gendarmaria Nacional, força policial militar do país europeu que havia desencadeado operação contra mineração clandestina; se condenados, réus podem pegar de 112 anos a 280 anos de reclusão