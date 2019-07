Justiça nega revogação da prisão de supostos hackers

A 10.ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal negou pedidos de liberdade dos investigados na Operação Spoofing. Os pedidos foram feitos pelos advogados de defesa após audiência de custódia com os suspeitos de hackear o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, e procuradores da Lava Jato, e outras autoridades.

Walter Delgatti Neto, Gustavo Henrique Santos, Suelen Priscila Oliveira e Danilo Marques permanecerão no cárcere até pelo menos a quinta-feira, 1, quando termina o prazo da prisão temporária.

O juiz Vallisney Oliveira autorizou um banho de sol ao dia para eles.

Suelen chorou no depoimento apontando maus tratos, agressão psicológica e uso de alguma no avião ao ser transportada para Brasília. A defesa dela pediu transferência da prisão feminina conhecida como ‘Colmeia’ para a Superintendência da Polícia Federal no DF. O juiz autorizou.