Justiça Militar em São Paulo condena capitão de mar-e-guerra a três anos e meio de detenção por superfaturamento em contratação sem licitação

A Justiça Militar condenou o capitão de mar-e-guerra André Luis de Oliveira Silva a três anos e meio de detenção, em regime aberto, por dispensar licitações para a construção de um centro de inteligência da Marinha em São Paulo e para a instalação dos sistemas de controle de acesso e monitoramento do complexo. A patente corresponde ao posto de coronel no Exército.

O Ministério Público Militar formalizou a denúncia em maio do ano passado, após três anos de investigação. De acordo com o órgão, o capitão de contratou duas empresas a preços superfaturados e sem licitação. Os serviços, que custaram juntos R$ 149 mil, foram executados entre dezembro de 2016 e março de 2017 na Capitania Fluvial Tietê-Paraná.

Um capitão de corveta, que na época era responsável pelo processamento dos pagamentos da Capitania Fluvial, foi ouvido como testemunha. Ele disse que não foi informado sobre o motivo da dispensa de licitação, mas confirmou que recebeu a ordem para liberar os pagamentos.

Silva não é acusado de corrupção. A Justiça Militar chegou a autorizar a quebra de seu sigilo bancário, mas não encontrou movimentações que pudessem indicar recebimento de propina.

Em depoimento, o militar disse que agiu pautado pela urgência e pela dificuldade na contratação de empresas locais. Também afirmou que não havia servidores especialistas em licitação na unidade. Disse ainda que todos os procedimentos legais foram adotados e que as despesas foram executadas em exercícios financeiros diferentes, com fontes de custeio diferentes, o que em sua avaliação autorizaria a dispensa das licitações.

“Não entendo de tudo e adotei as providências corretas, ainda mais em se tratando da segurança orgânica da unidade militar”, afirmou.

Ao julgar o caso, o Conselho Especial de Justiça, composto por um juiz federal e por quatro oficiais da Marinha, decidiu condenar o capitão. A decisão foi unânime. Ele poderá aguardar a conclusão do processo em liberdade.

“A alegação autodefensiva do acusado carece de plausibilidade fática, visto que é lição basilar para qualquer servidor público neófito a máxima de que “ao administrador público cabe tão somente agir quando a lei autoriza’. Tal é, por óbvio, de pleno conhecimento de um oficial superior das Forças Armadas”, escreveu o juiz federal Hugo Magalhaes Gaioso, relator do processo, em seu voto.

O juiz também apontou indícios de direcionamento da contratação.

“Qual o propósito do agente em pinçar particularmente pessoas jurídicas da cidade de Angra dos Reis/RJ para a contratação de serviços corriqueiros (básicos) de construção de alvenaria, serviço de engenharia simples e instalação de equipamentos de controle de acesso com monitoração e catracas eletrônicas e câmeras de vigilância? A única resposta crível reside na intenção do agente de direcionamento, de beneficiamento das firmas escolhidas”, diz outro trecho do voto.

Os executivos das empresas contratadas não foram condenados. De acordo com a sentença, os empresários “não atuaram com má-fé” e “não tinham a consciência de que seria necessária a abertura de procedimento licitatório para contratar com o poder público”.