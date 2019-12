Justiça manda shopping indenizar transexual repreendida por usar banheiro feminino

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um shopping na capital paulista a indenizar em R$ 6 mil uma estudante transexual que foi repreendida por utilizar banheiro feminino do estabelecimento. A moça foi abordada por uma funcionária da equipe de limpeza do local e, depois, por um segurança que justificou a ação com reclamações que teria recebido de clientes.

A decisão foi dada pelo juiz Guilherme Ferreira da Cruz, da 45.ª Vara Cível Central de São Paulo. O processo corre sob segredo de justiça.

As informações foram divulgadas pela Assessoria de Imprensa do Tribunal.

Segundo os autos, a moça de 17 anos, que se identifica com o gênero feminino desde os 10, foi abordada pela primeira vez no próprio banheiro feminino do shopping, por uma funcionária da equipe de limpeza.

A mulher teria dito que poderia usar o local e indicou o banheiro masculino como o correto. A estudante, no entanto, continuou no feminino.

A segunda abordagem se deu por um segurança, a pedido da direção do shopping. A estudante então gravou em seu celular a conversa com o homem, que justificou a ação dizendo que havia recebido reclamações recebidas de clientes.

Ao julgar o pedido, o juiz Guilherme Ferreira da Cruz registrou que o shopping, que afirma respeito a todos os frequentadores, ‘deve empreender esforços para que seus prepostos ajam da mesma forma, sendo responsável – perante seus consumidores, independentemente do que entender cabível em sede regressiva – pelos abusos que praticarem em seu nome’.

O magistrado considerou que o segurança não teve atitudes grosseiras com a estudante e que, na ocasião, só poderia concordar ‘com a orientação passada por terceiro’, mas registrou que o ‘despropósito educado’ também viola direitos e causa danos.