Justiça manda prender dois sargentos por desvio de munição no quartel da Vila Militar

O juiz federal substituto da 4.ª Auditoria do Rio, Marco Aurélio Petra de Mello, decidiu nesta quarta, 5, manter o decreto de prisão preventiva de dois 3.º sargentos investigados pelo sumiço de munição em um quartel da Vila Militar.

No dia 31 de maio, o Exército identificou uma ‘divergência’ entre os registros logísticos e a efetiva munição existente no depósito da unidade militar.

Ao serem constatadas versões conflitantes entre os responsáveis, foram determinadas a instauração de Inquérito Policial Militar e a prisão preventiva dos militares envolvidos.

A decisão que manteve a prisão preventiva dos acusados ocorreu durante audiência de custódia realizada nesta quarta, 5.

Segundo o juiz que presidiu a audiência, a prisão teve como fundamentos ‘a prova da existência do fato delituoso’ e ‘indícios suficientes de autoria delitiva’ – artigo 254, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código de Processo Penal Militar.

O magistrado também afirmou estarem presentes os seguintes requisitos autorizadores para a prisão cautelar previstos no artigo 255 do Código – garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, ‘quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado’.