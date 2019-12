Justiça manda Flamengo pagar pensão mensal de R$ 10 mil às famílias de cada menino morto no incêndio do Ninho Decisão em caráter liminar da 1.ª Vara Cível da Barra da Tijuca atende a um pedido da Defensoria Pública e do Ministério Público do Estado do Rio 'para garantir fonte de sustento até decisão final sobre indenização' para os parentes dos 10 atletas que morreram em fevereiro