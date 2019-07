Justiça decreta prisão preventiva ao ‘fantasma da Calábria’ Nicola Assissi e seu filho, Patrick, braços do tráfico de drogas da máfia italiana Ndrangheta já estavam presos para extradição por ordem do Supremo; nova decisão, do juiz federal de Santos Roberto da Silva Oliveira, se refere a flagrante de drogas, armas e dinheiro em sua residência no litoral de São Paulo