Justiça homologa acordo para instalação de 1.140 radares em rodovias federais

A juíza Diana Wanderley da Silva, da 5.ª Vara Federal de Brasília, homologou nesta segunda , 29, um acordo para a instalação de 1.140 radares em rodovias federais. Os aparelhos serão instalados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para cobertura de 2.278 faixas que são consideradas de criticidade média, alta e muita alta de todo o País. O número de dispositivos não inclui aqueles já instalados ou com autorização para tanto.

Em sua decisão, a magistrada indica que trata-se do maior acordo judicial da história do DNIT. Entre as partes estão o Ministério Público Federal, a União, o DNIT e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

A instalação dos dispositivos faz parte da fase inicial do acordo e será realizada em até 60 dias a partir da homologação da sentença. Segundo a juíza, parte dos aparelhos serão instalados nas áreas urbanas do país, em faixas de criticidades muito altas, altas e médias, uma vez que trafegam mais pessoas. Já nas áreas rurais, serão instalados radares em faixas com criticidades muito altas e altas.

A segunda etapa do acordo prevê a realização de um novo estudo, realizado por técnicos em engenharia do DNIT, pela Polícia Rodoviária Federal e por assistente técnico a ser indicado pela Procuradoria, indicou a juíza. O trabalho deverá ser concluído em até 120 dias e indicará a necessidade dos radares nas faixas remanescentes, de criticidade baixa e muito baixa. As informações serão posteriormente analisadas pelo juízo.

O acordo foi homologado no âmbito de duas ações ajuizadas contra o DNIT e a União que defendiam a permanência dos radares nas Rodovias Federais. Ações foram interpostas senador Fabiano Contarato (Rede/ES) e pelo Ministério Público Federal para que toda a malha rodoviária federal fosse coberta pelo monitoramento eletrônico.

Segundo o relatório da decisão, o diálogo para o acordo judicial se deu após a apresentação, pelo Ministério Público Federal, de uma proposta para início das tratativas. A Procuradoria sugeriu que o DNIT instalasse 30% dos radares que faltavam para complementar as 8.000 faixas do País, desconsiderando aquelas já monitoradas.

A magistrada frisa, no entanto, que nunca foi determinado a instalação de 8 mil radares, e que não há tal número de processos e de contratos envolvendo os dispositivos nas rodovias federais.

Em março, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse, pelas redes sociais, que barrou a instalação de 8 mil radares nas rodovias federais. Um mês depois, a juíza Diana determinou que o governo federal se abstivesse de retirar radares das rodovias e impôs a renovação de contratos com concessionárias que fornecem os equipamentos.

Ao homologar o acordo, a juíza destacou o que técnicos em engenharia de trânsito e a maioria da sociedade reconhecem a importância dos radares ‘como um dos principais instrumentos de controle de velocidade a salvar vidas, diante da grande imprudência de muitos motoristas no Brasil, e da falta de respeito às velocidades impostas’.