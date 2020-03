Justiça garante máscaras, luvas e álcool gel para servidores da PF no Rio

O juiz Mauro Luis Rocha Lopes, da 2.ª Vara Federal do Rio de Janeiro, determinou à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro que providencie imediatamente a aquisição de máscaras, luvas, álcool em gel e itens de higienização para todos os seus servidores. Também foi determinado que a PF libere o teletrabalho aos servidores com mais de 60 anos e também aqueles portadores de doenças consideradas como de risco para a exposição ao novo coronavírus, salvo aqueles em que seu trabalho não possa ser realizado de tal forma. Antes da decisão da Justiça, a PF no Rio já havia tomado medidas de modo a restringir a contaminação pelo novo coronavírus.

Documento ÁLCOOL GEL PDF

A Polícia Federal no Rio já havia suspendido o atendimento ao público na terça, 17.

A emissão de passaportes foi completamente encerrada nesta terça, 24, e os funcionários classificados dentro do grupo de risco já foram dispensados para o teletrabalho. Além disso, a Superintendência já havia adquirido os equipamentos de proteção individual.

“De fato, impõe-se a adoção de medidas de proteção ou de redução dos riscos de contágio pelo vírus COVID-19 em todos os setores da sociedade no momento crítico atual. Trata-se de providência emergencial, em nome da saúde pública”, anotou o magistrado federal.

O mandado coletivo foi impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro. A entidade de classe já havia requerido a Superintendência da Polícia Federal no Estado providências e orientação, já que os policiais se encontram em situação de risco. O juiz Mauro Luís Rocha Lopes pediu a resposta num prazo de cinco dias.

O Sindicato pede ainda que as atividades dos setores administrativos da Superintendência da PF no Rio de Janeiro e das delegacias descentralizadas seja suspenso e que os policiais federais atuem em esquema de sobreaviso.

Rocha Lopes decidiu. “De todo modo, diante da existência de prévio requerimento administrativo instando a Administração da Polícia Federal a adotar medidas de proteção e prevenção ao contágio pela covid-19, sem que tenha havido, ao que parece, resposta, e considerando a complexidade do tema e a essencialidade do serviço prestado pelo órgão aludido, não sendo razoável que o Judiciário, injustificadamente, inviabilize a implementação de políticas públicas, notadamente em momento crítico como o presente, impõe-se garantir à autoridade indicada como coatora o direito de se manifestar nos autos, esclarecendo a posição governamental sobre a matéria e indicando como pretende tutelar a saúde dos servidores.”

Nesta segunda, 23, a Direção Geral da PF publicou Instrução Normativa n° 161, estabelecendo orientações quanto às medidas de proteção para o enfrentamento da pandemia e deixou a cargo do dirigente de cada unidade a avaliação sobre quem deve ou não ser liberado para trabalhar em casa, ‘desde que assegure a preservação e o funcionamento dos serviços, o atendimento ao público e a segurança orgânica’.

COM A PALAVRA, A PF NO RIO

“A PF não se manifesta sobre questões que estejam entregues à apreciação do Poder Judiciário, tampouco sobre decisões judiciais.”