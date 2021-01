Justiça Federal no Amazonas suspende Enem no Estado

Diante da nova escalada da pandemia da covid-19, a Justiça Federal do Amazonas mandou suspender a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Estado até fim do estado de calamidade pública decretado pelo governador Wilson Lima (PSC). Cabe recurso da decisão.

Leia Também Explosão da covid-19 leva Procuradoria no Amazonas a pedir na Justiça adiamento do Enem

Documento A DECISÃO LIMINAR PDF

A multa em caso de descumprimento é de R$ 100 mil por dia e vale tanto para o governo estadual quanto para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela prova.

A decisão liminar, tomada no âmbito de uma ação popular e expedida na noite desta quarta-feira, 13, é assinada pelo juiz plantonista Ricardo Augusto de Sales. O magistrado determinou que o governo impeça o acesso às instalações das escolas públicas estaduais para a organização do vestibular. As provas estavam previstas para os dias 17 e 24 de janeiro.

“Malfere o princípio da moralidade administrativa se impor aos estudantes e profissionais responsáveis pela aplicação do Enem que se submetam a potenciais riscos de contaminação pela covid-19, numa situação na qual o Poder Público não dispõe de estrutura hospitalar-sanitária para dar o socorro médico devido àqueles que eventualmente necessitarem”, diz um trecho do despacho.

Na semana passada, o governo estadual prorrogou a situação de calamidade por mais seis meses e a Prefeitura de Manaus decretou estado de emergência por 180 dias. Além disso, no dia 2 de janeiro, a Justiça estadual determinou a suspensão de atividades não essenciais por 15 dias.

Especialistas em Saúde ouvidos pelo Estadão disseram que a realização da prova neste momento pode agravar o quadro da pandemia no Brasil e oferece risco aos alunos.

Nesta terça-feira, 12, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que uma ‘minoria barulhenta’ quer um novo adiamento do exame. “Não vamos adiar o Enem. Primeiro porque tomamos todos os cuidados de biossegurança possíveis. Queremos dar tranquilidade para você que vai fazer a prova, assim como aconteceu no domingo, em menor proporção, claro, no exame da Fuvest”, disse o ministro no dia seguinte à morte do general da reserva Carlos Roberto Pinto de Souza, chefe da diretoria do Inep.

Inicialmente marcado para novembro, o Enem foi adiado para janeiro justamente por causa da pandemia. Antes de definir novas datas, o Ministério da Educação chegou a fazer uma enquete com os estudantes, que indicaram preferência pelo adiamento para o mês de maio de 2021. Apesar do resultado da consulta, a prova foi marcada para janeiro sob o argumento de não atrasar o calendário das universidades.

Com a manutenção do exame em janeiro, uma série de ações chegou à Justiça. Em São Paulo, um pedido semelhante de adiamento, feito pela Defensoria Pública da União (DPU) e o Ministério Público Federal (MPF), foi negado ontem.