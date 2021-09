Justiça Federal intima André do Rap, foragido há quase um ano, a pagar multa de R$ 2,4 milhões por tráfico internacional de cocaína Notificação ao chefão do PCC foi feita por edital; ele está foragido desde outubro do ano passado, quando o então ministro do STF, Marco Aurélio Mello, decretou sua liberdade