Justiça extingue ação contra Doria por críticas ao PT

O juiz Marcello do Amaral Perino, da 42.ª Vara Cível de São Paulo, indeferiu e extinguiu processo movido pelo Diretório Municipal do PT em São Paulo contra o então prefeito da capital, João Doria, hoje governador. No dia 10 de janeiro do ano passado, ao ser entrevistado pela jornalista Maria Lydia na TV Gazeta, o tucano referiu-se ao PT como ‘assaltante dos cofres públicos’.

Documento A sentença PDF

Na petição, o partido afirma que Doria, além de não presentar provas concretas, extrapolou o exercício de liberdade de expressão ou de realização de crítica política.

A legenda ainda pedia o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil bem como das verbas de sucumbência.

Em sua defesa, sob responsabilidade do escritório Nelson Wilians Advogados, Doria alegou que a autora da ação é desprovida de ‘legitimidade ativa’ para propor a demanda indenizatória.

Afirmou ainda que suas manifestações na TV não constituíram abuso de direito ou tiveram a intenção de ofender a honra do partido, uma vez que várias das investigações contra o partido constam na mídia e são conhecidas do público.

Em sua decisão, no dia 15 de agosto, Marcello do Amaral Perino aceitou os argumentos da defesa. O magistrado afirmou que a ‘representação partidária nas ações judiciais constitui prerrogativa jurídico-processual do Diretório Nacional do Partido Político’ e não de diretórios regionais.

Na sentença, o juiz ainda condenou o PT a pagar as custas e despesas processuais, bem como os honorários da defesa do réu, estipulado em 10% do valor da causa.

COM A PALAVRA, A DEFESA DE DORIA

O advogado Nelson Wilians, que representa o governador João Doria na ação, disse que ‘a decisão é correta’.

Para Wilians, ‘o pedido de indenização não encontra fundamento jurídico’.

“O governador exerceu apenas seu direito de liberdade de expressão.”