Justiça Eleitoral já recebeu 280 mil justificativas de voto

Até as 8h32 da manhã deste domingo, 2, a Justiça Eleitoral já havia recebido 215 mil justificativas de voto no Brasil e 73.448 no exterior. Os números são atualizados constantemente, já que são recebidas dezenas justificativas por minuto.

A votação neste primeiro turno se dá entre as 8h e 17h, horário de Brasília. Em alguns Estados, devido ao fuso horário, as urnas abriram mais cedo, para alinhar o horário de apuração dos votos. No exterior, a primeira seção eleitoral a abrir foi na Austrália. Brasileiros fora do País só podem votar para presidente.

(em atualização)