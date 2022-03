Justiça Eleitoral mantém decisão que recebeu denúncia contra Alckmin por propina e caixa 2 de R$ 11,3 milhões da Odebrecht

A Justiça Eleitoral manteve nesta quinta-feira, 17, o recebimento da denúncia contra o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (ex-PSDB, hoje sem partido), por suposta propina de R$ 11,9 milhões da Odebrecht nas campanhas de 2010 e 2014.

Alckmin virou réu por falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro em julho de 2020. A defesa, no entanto, apresentou argumentos preliminares para tentar desmontar as acusações do Ministério Público Eleitoral e garantir sua absolvição primária (quando a denúncia é arquivada sem análise do mérito).

Os advogados sustentam que as acusações foram baseadas exclusivamente na palavra de delatores e sem descrição mínima dos supostos crimes praticados. Outro ponto levantado é sobre uma alegada prescrição da denúncia. A defesa também contesta o uso de provas do sistema sistema Drousys, de propina da Odebrecht.