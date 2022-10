Justiça do Trabalho reconhece vínculo de emprego de consultora da Natura no Rio Grande do Sul

A ex-consultora da Natura Vera Lucia Baú Boness, moradora de Santa Rosa (interior do Rio Grande do Sul, a 500km de Porto Alegre), conseguiu na Justiça ter seu vínculo empregatício reconhecido junto à empresa. Durante quase 12 anos, de novembro de 2009 a fevereiro de 2021, ela atuou como Consultora Orientadora. Nesta terça (18) foi publicado no Diário de Justiça que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região negou seguimento a um Recurso de Revista da Natura, impedindo que o processo vá para a terceira instância.

Na Justiça do Trabalho, o Recurso de Revista é semelhante ao Recurso Especial da Justiça comum. Ele serve para questionar incoerências entre a decisão recorrida e outros precedentes sobre o mesmo assunto ou violação a algum dispositivo legal. Da decisão que lhe negou seguimento, ainda cabe Agravo para o Tribunal Superior do Trabalho.

A ação foi ajuizada em junho de 2021 e tramitou na 1ª Vara do Trabalho de Santa Rosa. A ex-consultora afirma que, embora não tivesse nem horário e nem salário fixos, possuía um vínculo de subordinação com a Natura, o que caracterizaria a existência de um contrato de trabalho. Ela era responsável por um grupo de consultoras da sua cidade, que faziam a venda direta dos produtos da Natura para consumidores.

De acordo com a petição inicial, Vera Lucia estava vinculada a outra consultora, superior a ela e a quem devia satisfações. Ela menciona que precisava ‘orientar, atender, esclarecer dúvidas, fazer pedidos com a consultoras que não conseguiam ou não tinham computadores em suas residências’ e fazer reuniões periódicas com elas, no fechamento de cada ciclo, para avaliar e organizar as vendas. Caso descumprisse essas atribuições, ela poderia ser desligada.

Além dessas tarefas, a ex-consultora afirma que tinha que ir a reuniões da empresa, cuja presença era obrigatória. “Em tais reuniões havia forte cobrança e pressão para que a reclamante e suas colegas cumprissem as metas que a reclamada queria que as mesmas alcançassem, tais como manter o grupo positivo, cadastrar novas consultoras entre outras”, afirma o pedido inicial.

De outro lado, a Natura afirma que possui um ‘Contrato de Parceria Comercial’ com suas consultoras, que têm autonomia para gerir seu trabalho. A relação entre as partes, assim, seria cível e não trabalhista. A empresa alega que as consultoras podem executar as atividades ‘de forma completamente livre, isentas de cumprimento de ordens, horários, metas, de comparecimento às reuniões ou a qualquer sítio comercial da reclamada’.

Outro argumento levantado para desclassificar o vínculo trabalhista é de que as consultoras têm gerência sobre a forma como vendem os produtos. A empresa vende-os e emite uma nota fiscal, cujo valor precisa ser pago pela consultora independente de ela ter recebido de suas clientes. No tocante às reuniões, a Natura negou que elas sejam obrigatórias e afirma que ‘não se pode confundir motivação com fiscalização e subordinação’.

O juiz de primeira instância, Paulo Roberto Dornelles Junior, acolheu o pedido da ex-consultora e determinou que a Natura registrasse o vínculo na Carteira de Trabalho de Vera Lucia. O magistrado afirma que ‘este está longe

de ser um caso simples’. Na sentença, ele concluiu que ‘a reclamada não conseguiu demonstrar que a relação existente entre as partes era efetivamente autônoma’ e determinou que a empresa pague as férias vencidas da consultora e as verbas rescisórias, reconhecendo a demissão sem justa causa.

A empresa interpôs um Recurso Ordinário pedindo a reforma da decisão, mas ele foi negado pelos desembargadores Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que atua no estado do Rio Grande do Sul. No voto do relator Alexandre Correa da Cruz, que foi acompanhado pelos pares, ele afirma que entre Vera Lucia e a Natura há um vínculo de subordinação objetiva, modalidade que ‘decorre do fato de a função exercida estar diretamente ligada aos interesses econômicos da reclamada, ou seja, à efetivação do seu objeto social, à sua atividade-fim. Em outros termos, a subordinação se manifesta pela inserção da trabalhadora na dinâmica da tomadora de seus serviços, independente de receber ou não ordens diretas da contratante’.

O Recurso de Revista foi rejeitado por decisão do desembargador Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, vice-presidente do TRT-4ª região. Ele não vislumbrou que no caso existam divergências entre a interpretação da Corte e os demais tribunais trabalhistas do país. Ainda cabe Agravo dessa decisão.

