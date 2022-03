Justiça do Trabalho manda Havan afastar funcionários não vacinados contra a covid-19

A Justiça do Trabalho mandou a Havan, rede de lojas do empresário bolsonarista Luciano Hang, afastar todos os funcionários não vacinados contra a covid-19 na região do Vale do Paraíba. A decisão é liminar e ainda pode ser revertida.

A empresa foi notificada nesta quinta-feira, 17, e o prazo para a adequação é de 48 horas. A multa diária em caso de descumprimento é de R$ 5 mil.

A juíza Denise Ferreira Bartolomucci, da 2.ª Vara do Trabalho de São José dos Campos, atendeu a um pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT). O órgão entrou com uma ação civil para que a empresa seja obrigada a exigir o comprovante de vacinação dos colaboradores.

Em sua decisão, a magistrada afirmou que o empregador tem o dever de ‘zelar pela saúde e segurança de seus empregados’. Ela também cita o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em dezembro de 2020, autorizou a obrigatoriedade da imunização contra o novo coronavírus.

A liminar determina que os funcionários que se recusam a tomar a vacina sejam colocados em trabalho remoto até o início do esquema vacinal. A exceção é para quem apresentar ‘declaração médica com contraindicação justificada’.

A ação civil pública foi proposta pela procuradora Celeste Maria Ramos Marques Medeiros, do MPT em São José dos Campos, e acusa negligência da Havan no cumprimento das normas sanitárias na pandemia.

Antes de entrar com o processo, o Ministério Público chegou a enviar uma recomendação para que os funcionários não vacinados fossem afastados, mas o órgão alega que a empresa não seguiu a orientação por considerar que a medida seria ‘discriminatória’.

COM A PALAVRA, A HAVAN

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Havan e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação.