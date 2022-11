Justiça do Trabalho devolve emprego a mulher vítima de violência doméstica demitida por ‘abandono do posto’ Magistrado da 30ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte concluiu que não havia provas de que funcionária de telecomunicações se afastou deliberadamente da empresa e também reconheceu a estabilidade por ela estar grávida no dia do desligamento