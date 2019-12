Justiça do Trabalho barra R$ 200 mil a ex-recepcionista do Aeroporto de Brasília que pedia equiparação com agente da PF Sentença acolhe contestação da Advocacia-Geral da União que demonstrou que autor do processo executava funções como atendimento nos terminais e triagem da documentação de viagem sob a supervisão do agente de polícia e que isonomia seria 'uma burla a princípios da administração pública'