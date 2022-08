Justiça do Rio recebe denúncia da Promotoria e mantém preso modelo acusado de atropelar e matar adolescente a 150 km por hora na Barra

Gustavo Gomes Kalil, juiz da 4ª vara criminal do Rio de Janeiro (RJ), aceitou na última sexta-feira (26) a denúncia do Ministério Público contra o modelo Bruno Krupp, acusado de atropelar o adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, no dia 30 de julho. A decisão torna o acusado oficialmente réu perante a Justiça.

Como o adolescente teve uma perna amputada e morreu logo depois do acidente, a denúncia atribui ao modelo a prática do crime de homicídio. Três dias antes, Krupp foi parado em uma blitz por estar dirigindo sem habilitação. O MP também pediu que ele seja condenado por esse crime, previsto no Código de Trânsito.

De acordo com a decisão, as investigações apontaram que o modelo estava dirigindo a uma velocidade de 150km/h no momento do acidente, que aconteceu na orla da Barra da Tijuca.

Apesar do modelo ser réu primário, a decisão também negou o pedido da defesa de que ele pudesse responder ao processo em liberdade. O magistrado utilizou como argumento o fato de que Krupp “não ostenta condições subjetivas favoráveis”, pois teria sido denunciado pelo Ministério Público pelo crime de estelionato e possuiria contra si um boletim de ocorrência pelo crime de estupro, registrado em julho deste ano.

Kalil também rejeitou argumentos da defesa de que o modelo estaria em condições vulneráveis de saúde. Logo após o acidente, ele passou alguns dias internado. Contudo, de acordo com um relatório da SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) do Rio de Janeiro, mencionado na decisão, “o acusado ‘está melhor do que no início da internação’”. Por isso, o juiz entendeu que “nada indica risco de vida que justifique a revogação da prisão”.

Os advogados de defesa de Krupp foram intimados para apresentação de defesa preliminar, no prazo de dez dias, e ainda podem recorrer para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

COM A PALAVRA, BRUNO KRUPP

A reportagem entrou em contato com os advogados que defendem o modelo no processo. Contudo, até a conclusão desta reportagem, não obteve retorno. A palavra está aberta.