Justiça do Rio põe no banco dos réus comerciante chinesa acusada de chamar cliente de ‘neguinha’ Juiz da 32ª Vara Criminal recebeu denúncia do Ministério Público fluminense contra Li Chen por racismo, injúria racial e dano à balconista Laura Brito dos Santos Viana; crimes teriam ocorrido no dia 21 de setembro dentro de loja em Copacabana, mas defesa da acusada reage e, à reportagem do Estadão, nega as ofensas