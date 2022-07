Justiça do Rio decreta prisão preventiva de dentista acusado de invadir OAB de Niterói e ameaçar de morte ex-mulher advogada

O ex-companheiro da advogada Danielle Velasco, que relatou ter sido obrigada a se afastar da presidência da Comissão de Assistência às Vítimas de Violência Doméstica, da Ordem dos Advogados do Brasil da Subseção de Niterói, após sofrer violência doméstica e perseguição, inclusive nas dependências da OAB-Niterói na última quinta-feira, 7, teve prisão preventiva decretada nesta segunda-feira, 11.

O dentista Marcos Pereira dos Santos foi acusado de descumprir as medidas protetivas de urgência, que segundo a OAB da Seção do Estado do Rio de Janeiro, foram sete, desde março de 2021. Ele estava proibido de se aproximar da vítima a menos de 500 metros e de manter contato por qualquer meio de comunicação. Ao descomprir as medidas, foi preso, mas teve liberdade concedida no dia 31 de maio deste ano. O dentista invadiu na última quinta-feira a sede da OAB de Niterói, onde Danielle atuava como presidente da Comissão de Violência Doméstica, ameaçando a vítima de morte e afirmando que “quebraria” a seccional. A advogada afirmou que foi obrigada a se afastar do cargo após o acontecido.

Na tarde desta segunda, Danielle Velasco foi recebida por lideranças da OAB-RJ e Caixa de Assistência da Advocacia do Estado do Rio de Janeiro (Caarj) para traçar estratégias jurídicas para punir o agressor e garantir a segurança da advogada e de sua filha de 11 anos. A diretoria da OAB do RJ informou, por meio de nota oficial, que prestaria assistência tanto na esfera pessoal quanto na criminal à advogada. O Ministério Público emitiu parecer favorável para o pedido de decretação de prisão preventiva.

Entre as ações imediatas estava uma diligência dos advogados da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária ao fórum de Niterói, para uma audiência com o juiz da vara especializada. Os representantes da seccional entregaram o ofício ao magistrado formalizando o pedido hoje.

Na decisão, o juiz titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Niterói, João Guilherme Chaves Rosas Filho, mencionou o ofício sobre o caso de Danielle e requereu, com urgência, o pedido de prisão. O magistrado citou ainda um episódio mais recente, em que o ex-marido procurou a vítima no local onde está abrigada, para intimidá-la.

O comportamento intimidador de Santos, com reiterados descumprimentos das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima “o que evidencia a periculosidade do acusado e o total desrespeito à autoridade constituída”, foi a justificativa do magistrado para a prisão cautelar do agressor.

Segundo informações da OAB-RJ, a assessora da vice-presidência da OAB-RJ e membro da OAB/Mulher Marilha Boldt, assumiu a defesa de Danielle, havia peticionado nos autos requerendo a prisão preventiva com base na Lei 11.340/06 (Violência Doméstica Contra a Mulher), já que as medidas de afastamento impostas pela Justiça não se mostraram suficientes.

Em nota enviada ao Estadão, a OAB de Niterói, através da presidente e da vice-presidente da comissão da OAB Mulher, Erika Spinelli e Andréa Coutinho, esclareceu que jamais negou assistência à advogada Danielle Velasco e que o ato de desligamento da advogada foi presenciado pela vice-presidente na redação do requerimento. Segundo a nota, o desligamento foi “feito por decisão própria e espontânea, sem nenhuma atitude de coação ou ameaça”

A presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, Andrea Kraemer, que informou ter presenciado as tentativas de agressão do ex-marido de Danielle, afirmou que, após ouvir o relato da advogada sobre a intenção de afastamento da presidência da comissão, se dispôs a ser testemunha no ato de descumprimento de medida protetiva junto ao procedimento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

COM A PALAVRA, A OAB DE NITERÓI

“Ao contrário do que vem sendo divulgado sobre o desligamento da advogada Danielle Velasco da presidência da Comissão de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, a OAB Niterói, através da presidente e da vice-presidente da comissão da OAB Mulher, Erika Spinelli e Andréa Coutinho, esclarece:

“A OAB Niterói jamais negou assistência à advogada Danielle Velasco. Acompanhamos a advogada, no dia 7 de julho, à DEAM Niterói, dando o apoio jurídico para registro policial devido ao descumprimento de medida judicial protetiva por parte do seu marido,” declarou Érika Spinelli.

“ No dia 7 de julho, presenciei o ato da advogada Danielle Velasco na redação do requerimento de desligamento, feito por decisão própria e espontânea, sem nenhuma atitude de coação ou ameaça”, afirmou Andréa Coutinho.

A presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, Andrea Kraemer, que presenciou as tentativas de agressão do marido da advogada Danielle Velasco contra os funcionários da OAB Niterói esclarece:

”Fui a primeira pessoa a acolher a Danielle Velasco, e após ouvir seu relato sobre a intenção de afastamento da presidência da comissão, me prontifiquei a ser testemunha no ato de descumprimento de medida protetiva junto ao procedimento na DEAM”.

“No dia 8 de julho, retornei à delegacia oficiando à DEAM para que a comissão de direitos humanos tenha acesso e possa juntamente à autoridade policial dar apoio a Danielle Velasco, conforme pedidos da advogada. Nesta visita à delegacia, eu estava acompanhada do presidente da OAB Niterói, Pedro Gomes, que aproveitou para realizar o Boletim de Ocorrência sobre as tentativas de agressão contra funcionários da OAB.”

“A OAB Niterói se orgulha de ter cerca de 70% de mulheres como integrantes. Seguiremos acompanhando o caso de perto dando total suporte à advogada Danielle Velasco”, afirma Erika Spinelli, presidente da Comissão OAB Mulher.

Andrea Kraemer (presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania)

Erika Spinelli (presidente da Comissão da OAB Mulher)

Andréa Coutinho (vice-presidente da Comissão da OAB Mulher)”

COM A PALAVRA, A DEFESA

A reportagem do Estadão busca contato com a defesa do dentista Marcos Pereira dos Santos. O espaço está aberto para manifestação.