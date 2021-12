Justiça do DF condena a 24 anos de prisão vigilante que emboscou e matou a ex com 48 golpes de tesoura

O Tribunal do Júri de Brasília condenou o vigilante Alan Fabiano Pinto de Jesus a 24 anos de reclusão pelo feminicídio de funcionária do Tribunal Superior do Trabalho (TST), cometido em dezembro de 2019, quando assassinou a vítima com 48 golpes de tesoura. A pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Documento LEIA A SENTENÇA PDF

De acordo com a sentença, na noite do dia 21 de dezembro de 2019 o condenado ‘emboscou’ a vítima, a servidora Luciana de Melo Ferreira, então com 49 anos, dentro do apartamento dela, na região sudoeste de Brasília, com a justificativa de que queria ‘debater a relação’.

Segundo o Ministério Público, o acusado agiu por motivo torpe, ‘consistente em sentimento de posse pela vítima’ e com ‘uma brutalidade fora do comum’. “Ademais, o crime decorreria de razões da condição do sexo feminino em contexto de violência doméstica, pois o autor manteve relação íntima de afeto com a vítima”, afirma o juiz Paulo Rogério Santos Giordano, na sentença.

Durante o período em que estavam em um relacionamento, o vigilante a agredia verbalmente e a ameaçava em rompantes de agressividade, segundo a investigação. Quando a vítima tentou se afastar, ele teria passado a persegui-la. Quando ela buscou uma medida protetiva contra o ex-namorado, ele teria começado a planejar o crime.

“O acusado deverá continuar preso, pois persistem as razões que autorizaram sua custódia cautelar. Praticou um crime extremamente violento e premeditado, bem como demonstra traços de extrema agressividade, revelando que em liberdade é uma ameaça à ordem pública”, diz trecho da sentença.

COM A PALAVRA, A DEFESA DE ALAN FABIANO PINTO DE JESUS

“Em resposta sobre a condenação do vigilante Alan Fabiano Pinto de Jesus, a advogada Kelly Moreira, responsável pela defesa, tece as seguintes considerações:

A defesa não está satisfeita com a condenação, pois a decisão dos jurados é contrária a prova do processo, razão pela qual a defesa irá interpor recurso.

A linha da acusação é tão somente com base em um vídeo que registra Alan a entrada e a saída do prédio, o que é inaceitável. Além do mais, o laudo pericial estima o horário do óbito de Luciana entre os dias 21 e 22 de dezembro de 2019, quando pode ser observado que Alan esteve lá apenas dia 21 entre 22:31h e 22:59h.

A decisão dos jurados não levou em consideração que Alan fora agredido no interior do apartamento de Luciana, tendo três costelas fraturadas, perfurações nos braços e um trauma cranioencefálico. Se não bastasse isso, há laudo de exame de DNA realizado nas unhas de Alan que resulta negativo para Luciana.”